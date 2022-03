GdS – Jorginho vuole ritornare in Italia: c’è il forte interesse della Juve

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jorginho sarebbe ad un passo dalla Juventus. Il centrocampista del Chelsea, infatti, non vede l’ora di ritornare in Serie A: “Il messaggio che arriva da Palermo è forte e chiaro: Jorginho vuole tornare in Italia. Il suo agente, Joao Santos, non può aggiungere altro, anzi, manda anche dei segnali in apparenza confusi. Ma la realtà è che il centrocampista del Chelsea è ormai da settimane vicino alla Juventus. La trattativa per il suo nuovo ingaggio è accompagnata da troppi dettagli per non considerarla in dirittura d’arrivo. Si parla di un quadriennale, con cifre intorno ai 6 milioni di euro: non va mai dimenticato, infatti, che l’ex regista del Napoli può godere dei benefici del Decreto Crescita. Quindi il suo stipendio lordo costa la metà al club bianconero: 9 milioni al lordo”.