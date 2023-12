GdS – Juve, Allegri recupera Weah per la sfida con il Napoli

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Juventus: “Dopo due giorni di permesso concessi da Massimiliano Allegri, nella giornata di oggi la Juventus torna ad allenarsi alla Continassa. L’appuntamento è fissato per le 11.30, con la seduta che sarà aperta ai media e ad alcuni tifosi su invito del club bianconero. Un appuntamento buono per iniziare a preparare la delicata sfida contro il Napoli di venerdì sera, anticipo della 15esima giornata di Serie A. Per la partita contro gli azzurri, dopo aver ritrovato capitan Danilo, mister Allegri potrebbe avere nuovamente a disposizione anche Timothy Weah, lasciando così De Sciglio come unico ancora indisponibile. Con l’esterno americano che ha fin qui collezionato 10 presenze in campionato con all’attivo un assist, quello contro il Milan nel successo per 1-0 alla 9^ giornata”.