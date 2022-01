GdS – Juve, Bonucci in dubbio per il Napoli: Allegri vuole preservarlo per la Supercoppa

Gli accertamenti svolti ieri da Leonardo Bonucci hanno escluso lesioni, ma l’affaticamento alla coscia sinistra resta comunque e così il difensore è in forte dubbio per la sfida della Juventus contro il Napoli. Non solo però, visto che stando così le cose anche per la sfida del 9 gennaio contro la Roma Bonucci potrebbe essere out. L’obiettivo, per la Gazzetta dello Sport, è quello di recuperare ed essere al 100% per la Supercoppa del 12 gennaio contro l’Inter, quando si assegnerà il primo trofeo stagionale.

Fonte: TMW