GdS – Juve-Napoli, la vicenda continua: l’inchiesta sul protocollo violato va avanti

La vicenda Juve-Napoli si è conclusa… o quasi! Infatti, stando a quanto riporta la Gazzetta, la vicenda sportiva si è conclusa che il re-match e con l’addio al -1, ma resta in piedi la discussione sulla violazione del protocollo da parte di De Laurentiis:

“Se la vicenda Juve-Napoli è chiusa per quanto concerne il risultato della partita e la decisione di giocare, è ancora in discussione la faccenda che riguarda i comportamenti del club di De Laurentiis nella vicenda in termini di rispetto del protocollo. Si tratta, infatti, di un fascicolo parallelo ancora aperto presso la procura della Federcalcio. Che deve ancora decidere se deferire il Napoli o archiviare la sua posizione. Su questo fronte, insomma, non è stata scritta ancora la parola fine. Dunque, in teoria il Collegio di garanzia potrebbe tornare ancora a occuparsi della partita fantasma, anzi delle puntate precedenti la storia. Cioè: la domenica non è più in discussione, il venerdì e il sabato ancora sì.”