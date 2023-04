La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Moise Kean, attaccante della Juventus: “Per la sfida europea tornerà in campo Angel Di Maria, ieri in panchina per la prima ora di gioco. Il Fideo farà coppia con uno tra Vlahovic e Milik, mentre non ci sarà Moise Kean: l’attaccante italiano s’è infortunato venerdì e ne avrà per 15 giorni. Certa la sua assenza contro Sporting, Napoli e Inter: probabilmente, non ci sarà anche col Bologna”.