La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha analizzato i costi di Aaron Ramsey in relazione ai minuti giocati. Il centrocampista gallese guadagna 8 milioni di euro a stagione con la Juventus e nelle ultime due stagioni ha disputato 1384′ e 1543′ ed è costato più di 5 mila euro per ogni minuto giocato. Con Allegri finora è sceso in campo per 106′ e calcolando i 2 milioni presi nel primo trimestre, è costato 18.867 mila euro per ogni minuto in campo.