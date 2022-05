GdS – Koulibaly, rinnovo sempre più difficile: l’agente ci prova con il PSG e con il Chelsea

Secondo La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli si fa sempre più difficile: “Il club azzurro ha fatto intendere di voler dimezzare l’attuale ingaggio da 6mln di euro per poter siglare un accordo molto lungo, dall’altra parte l’entourage si guarda intorno prima di prendere in considerazione certe cifre (poco più di 3mln di euro). Intanto il prezzo per un’eventuale cessione è fissato a 35-40mln di euro considerando la scadenza tra un anno. Ed il suo agente sta provando a convogliare sul giocatore gli interessi alle società a lui più vicine, Chelsea e Psg su tutte, ma in testa ci sono Barça e Juventus (ma gli affari su quest’asse sono sempre complicati)”.