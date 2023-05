GdS – Kvaratskhelia, ci sono buone sensazioni sulle sue condizioni

Apprensione e (possibile) sospiro di sollivero da Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Apprensione per Kvaratskhelia che ha riportato una botta in allenamento giovedì: nella rifinitura proverà a forzare per capire se potrà esserci domani in campo contro l’Inter. C’è fiducia, le sensazioni sono buone, ma ovviamente solo il test odierno darà il riscontro definitivo dopo le terapie effettuate ieri e il “differenziato” cui è stato costretto il georgiano”.