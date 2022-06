L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Salernitana:

“Con il Torino si discute del ritorno di Verdi e dell’eventuale passaggio di Izzo, con l’Atalanta del difensore Lovato. Per l’attacco, in caso di mancato rinnovo del contratto di Djuric, la Salernitana potrebbe fare un pensiero per Petagna, in uscita dal Napoli”.