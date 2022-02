GdS – Lazio-Napoli, Politano ritorna dal primo minuto. Ospina in porta

Dovrebbero essere almeno due le novità di formazione per Luciano Spalletti rispetto all’ultimo match contro il Barcellona. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo la quale alle spalle di Osimhen giocherà Politano al posto di Elmas, mentre in porta si rivedrà Ospina out in Europa League. Di seguito le probabili formazioni del quotidiano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen