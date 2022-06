GdS – Linea verde Napoli, oltre a Zerbin e Gaetano promossi anche tre Primavera

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giovani del Napoli: “C’è grande curiosità per vedere all’opera Gianluca Gaetano, di rientro dalla splendida avventura con la Cremonese. Alessio Zerbin, grande protagonista a Frosinone e fresco anche lui di convocazione da parte di Mancini, si giocherà le sue carte in ritiro, magari come esterno alle spalle di Kravatskhelia. Infine, potrebbero essere aggregati il bomber della Primavera Ambrosino, napoletano di Procida che ha messo a segno 20 reti quest’anno con la squadra di Frustalupi, ed un paio di portieri tra Marfella, che ha esordito a La Spezia, Contini, di rientro da Vicenza, ed Idasiak titolare in Primavera”.