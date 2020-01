GdS – L’Inter continua a puntare Allan: potrebbe cercare uno sconto tramite Politano

“L’Inter due giorni fa ha provato a sistemarsi, proponendo lo scambio Allan–Vecino. Ma il tentativo è andato a vuoto e l’affare non si concretizzerà nemmeno in futuro”. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il Napoli abbia subito rifiutato questo scenario, ribadendo però che l’Inter proverà fino alla fine l’assalto al brasiliano, cercando di regalare un colpo last minute ad Antonio Conte in questo mercato di gennaio.

“L’Inter, sfumata l’ipotesi scambio, deve comunque riuscire a risolvere il rebus Vecino, recuperando anche un po’ di soldi (almeno 20 milioni). Allora sì che potrebbe ribussare alla porta di De Laurentiis, provando a spuntarla” spiega il quotidiano, che ricorda come tra i due club ci sia in ballo anche l’affare Politano: “Se Matteo finisse tra le braccia di Gattuso, allora si potrebbe ipotizzare uno sconto per arrivare ad Allan” ribadisce la rosea.

Al momento, precisa Gazzetta, la strada è comunque lunga e in salita e probabilmente poco praticabile in questa sessione di mercato. Poi per il futuro chissà…