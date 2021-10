GdS – L’Inter sarebbe disposta a dare ad Insigne 6 milioni di euro di ingaggio

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’Interesse dell’Inter per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne: “In Italia, l’attenzione dell’Inter per il capitano del Napoli non è mai calata. D’altra parte, avere la possibilità d’ingaggiare a parametro zero il 10 della Nazionale italiana non è roba di tutti i giorni. Già nella scorsa estate, la posizione dell’attaccante era stata valutata da Beppe Marotta, ma l’idea di dover spendere una trentina di milioni per un giocatore col quale avrebbe potuto accordarsi già a gennaio, a zero euro, l’aveva scoraggiato. Tanto che ha poi puntato sull’acquisto del laziale Correa, che ha caratteristiche simili. Pare che l’Inter sarebbe anche disposta a riconoscergli i sei milioni di ingaggio”.