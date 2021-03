GdS – Lozano-Politano, Gattuso ha chiara la gerarchia per la fascia destra

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ballottaggio tra Politano e Lozano dopo il recupero dall’ultimo infortunio del calciatore messicano: “Lozano si è perfettamente inserito negli schemi di Gattuso e con le sue giocate riesce a spaccare le partite. Quando accelera, semina gli avversari saltandoli nell’uno contro uno e ha dimostrato anche di poter competere con i migliori marcatori della Serie A. Insomma, Lozano sarà il valore aggiunto del Napoli in questo finale di campionato. Non sarà facile per l’allenatore, in ogni modo, lasciare fuori Politano. L’ex interista lo ha sostituito in questo mese e mezzo di assenza con grande profitto, è stato tra i giocatori più utilizzati insieme con Insigne e Zielinski. Ma nelle gerarchie di Gattuso, l’attaccante messicano è il titolare della fascia destra”