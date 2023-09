GdS – Macedonia-Italia, la probabile formazione: Politano e Di Lorenzo titolari

La Gazzetta dello Sport ha svelato la probabile formazione dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Macedonia del Nord, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei e prima partita di Luciano Spalletti come c.t. della nazionale: “Dal primo giorno sono state sostanzialmente cinque le certezze nel progetto anti-Macedonia: Donnarumma in porta, Di Lorenzo laterale destro di difesa, Barella mezzala “rotante” a centrocampo, gli esterni d’attacco Politano e Chiesa. Il primo provato sempre a destra, per andare sul suo piede, e lo juventino anche nelle prove di ieri utilizzato sia a sinistra che a destra. Per Fede la costante è la ricerca dell’avvicinamento alla porta, come da evoluzione in maglia bianconera. Sottoscritta da Spalletti che, senza fare il suo nome, lo ha messo fra i giocatori utilizzati abitualmente in altri ruoli che possono adattarsi a fare il centravanti. Ma un vero “nove” al c.t. non manca e il ballottaggio Immobile-Raspadori (Retegui è sempre stato un passo indietro) sembra risolto a favore del laziale”.