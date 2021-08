Il Napoli ha bisogno anche di un difensore centrale, a prescindere comunque dalla permanenza o meno di Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che in questi giorni Nikola Maksimovic è a Napoli, dove ancora risiede: “Il suo contratto è scaduto a giugno e con il club non è stato raggiunto l’accordo per rinnovarlo. Il difensore serbo si è proposto e vorrebbe incontrare Giuntoli per convincerlo a riprenderselo. Pur di continuare a giocare nel Napoli si è detto disposto anche a ridursi l’ingaggio che era di 1,2 milioni di euro a stagione”.