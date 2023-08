GdS – Mercato Napoli, possibili visite mediche martedì per Lindstrom

Secondo La Gazzetta dello Sport, Jesper Lindstrom, attaccante dell’Eintracht Francoforte, è sempre più vicino al Napoli: “Il Napoli ha già raggiunto un accordo con Lindstrom: dalla Germania è rimbalzato del viaggio verso l’Italia di Lindstrom già in nottata. Ma al di là dell’arrivo fisico del giocatore, che probabilmente effettuerà le visite mediche domani, contano le intese che si stanno raggiungendo in queste ore. E adesso sono le società che stanno discutendo sul valore del cartellino, che dovrebbe essere fissato intorno ai 25 milioni fra parte fissa e bonus. Poi ci sono altre modalità e rateizzazioni da stabilire (il Napoli vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto). Ma il fatto che l’Eintracht abbia deciso di non far giocare il proprio gioiello significa che l’affare è ben avviato. Dal Napoli ovviamente bocche cucite, anche perché dopo l’amaro esito della trattativa con il Celta Vigo per il centrocampista Gabri Veiga, non si dà nulla per scontato. Il danese va nella direzione della politica di De Laurentiis: un giovane di grande qualità che in azzurro potrà crescere ulteriormente. Un giocatore che, proprio per la sua duttilità offensiva, potrà essere molto utile per Rudi Garcia, diventando anche un’alternativa di grande qualità a Kvaratskhelia. Da tempo il Napoli sta seguendo l’esterno offensivo Jesper Lindstrom, classe 2000, dell’Eintracht Francoforte. La beffa sull’affare Gabri Veiga ha convinto il club azzurro ha variare un po’ la strategia e ad accelerare proprio per l’ala, che sa giocare su entrambe le fasce e ha colpito molto i dirigenti nello scontro diretto degli ottavi di Champions con i tedeschi. Ha colpito molto i dirigenti nello scontro diretto degli ottavi di Champions con i tedeschi. Aurelio De Laurentiis stava portando avanti comunque la trattativa al di là di quello che sarebbe successo per Hirving Lozano. E l’offerta arrivata sabato dal Psv Eindhoven per il messicano ha dato un’ulteriore spinta all’operazione Lindstrom”.