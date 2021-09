GdS – Mertens a sorpresa può tornare in panchina contro la Juventus

Nonostante l’emergenza portieri il Napoli potrebbe ritrovare un importante giocatore contro la Juventus: secondo la Gazzetta dello Sport non è da escludere il recupero di Dries Mertens, che potrebbe farcela per la panchina e essere a disposizione a gara in corso. Il recupero dell’attaccante belga procede spedito e Spalletti tiene in considerazione l’ipotesi di una convocazione per il big match di sabato. Secondo il quotidiano sportivo il belga è vicino al rientro, da tempo la spalla non da più fastidio e la condizione atletica è buona. Se non ci saranno intoppi la convocazione è più di una possibilità.