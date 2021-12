GdS – Mertens punta al Mondiale in Qatar e non aspetterà il Napoli all’infinito

L’attaccante del Napoli Dries Mertens punta al Mondiale del Qatar, non aspetterà il Napoli all’infinito. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per arrivarci, il belga deve giocare anche nei primi mesi della prossima stagione. De Laurentiis aspetta il pass Champions e vuole assicurarsi la buona salute del giocatore. Il belga ha 34 anni e in un momento in cui si gioca ogni tre giorni il suo impiego va dosato per sfruttarlo al meglio tra Europa League e campionato. Intanto, anche nell’emergenza resta la qualità, il Napoli è stato costruito per giocare bene Spalletti, che dall’Empoli alla Roma del falso 9 Totti, ha sempre innovato, saprà alimentare bel calcio anche in piena emergenza.