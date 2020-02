GdS – Milik, rinnovo difficile. A giugno potrebbe finire sul mercato

Il Napoli ha paura di perderlo a zero Pubblicato il alle 8:52 da •

Arek Milik ed un rinnovo di contratto che si fa sempre più complicato secondo le notizie raccolte dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega che le trattative per il rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2021 si sono arenate sulla clausola rescissoria (che l’attaccante non vuole) e sulla cifra dell’ingaggio.

Secondo la rosea, esistono difficoltà che fanno pensare che a fine stagione l’ex Ajax posssa finire sul mercato, considerando che il Napoli non ha intenzione di perdere a parametro zero un calciatore acquistato a soli 22 anni dall’Ajax per ben 33 milioni di euro.