GdS – Monza, per l’attacco si segue sempr Ounas: gli aggiornamenti

“Per l’attacco del Monza il nome più plausibile resta quello di Defrel e sotto questo punto di vista vanno inquadrati altri due giocatori d’attacco che Stroppa ha avuto a Crotone e rivorrebbe volentieri alle sue dipendenze. Il primo è Messias, uno che proprio con Stroppa ha fatto il definitivo salto di qualità in carriera: se il Milan non dovesse riscattarlo, allora il Monza (che in segno di rispetto non intende ostacolare le operazioni rossonere) sarà pronto a bussare alla porta del Crotone. Il secondo invece è Ounas del Napoli, già rincorso la stessa estate ma senza successo: non è da escludere un nuovo tentativo nei prossimi giorni, quando Galliani avrà scremato i mille nomi proposti e passerà alle vie di fatto. Aspettiamoci comunque sorprese, con lui può succedere di tutto. Lo dice la storia, lo dicono le occasioni che il mercato (soprattutto gli ultimi giorni) offrirà. E lo dicono i sogni: nella testa di Galliani il nome di Ibra, a fine convalescenza, continua a ronzare”, lo riporta la Gazzetta dello Sport.