GdS – Napoli-Braga, previsti 40.000 spettatori al Maradona

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per la gara di Champions League contro il Braga sono previsti 40.000 spettatori allo stadio Diego Armando Maradona: “Per l’appuntamento di martedì sono parecchi ancora i tagliandi disponibili. Diciamo che al momento sono preventivabili circa quarantamila spettatori nello stadio di Fuorigrotta. E anche questo è un po’ il termometro del momento che sta attraversando l’intero ambiente. Non è solo un discorso di sconfitte, ma come queste sono arrivate. C’è bisogno di vedere in campo una squadra che sia tale per tutti i novanta e passa minuti di gara e non solo per un tempo o a sprazzi”.