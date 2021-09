GdS – Napoli, buone notizie per Ospina: il portiere ci sarà contro la Juventus

In vista del match con la Juventus, arrivano buone notizie per il Napoli su David Ospina. Quella subita dal portiere colombiano era solo una botta alla coscia, dunque sarà in campo per il match contro il Paraguay, che si giocherà domenica notte. Un’altra notizia positiva arriva, però, soprattutto per il rientro dopo la sfida con il Cile. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli, insieme ad altri club, ha organizzato un volo charter che porterà in Portogallo una decina di giocatori di rientro dalle nazionali. Ospina e Cuadrado, dunque, saranno a disposizione dei rispettivi tecnici, per il match Napoli-Juventus.