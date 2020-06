GdS – Napoli, Callejon messo da parte contro il Verona: c’è la possibilità che non firmi il prolungamento del contratto

Dopo aver disputato la Coppa Italia da titolare, per José Callejon sembrava essersi aperto uno spiraglio per il rinnovo di contratto con il Napoli. Tuttavia, la situazione continua a evolversi giorno dopo giorno e il fatto di aver passato 90′ in panchina contro l’Hellas Verona può essere indicativo per il futuro dello spagnolo.

Il contratto scadrà il 30 giugno e, dunque, in caso di non-prolungamento, Callejon lascerebbe il Napoli prima della conclusione della stagione. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport: “Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Callejon è stato messo da parte, c’è la possibilità che non firmi il prolungamento per concludere la stagione”.