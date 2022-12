GdS – Napoli, c’è timore per un calo: Spalletti lavorerà per evitarlo

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si concentra su un possibile calo psico-fisico del Napoli quando inizierà il campionato, il 4 gennaio 2023. Spalletti non è l’ultimo arrivato e conosce i tasti che deve premere:

“Si dibatte da tempo su quanto potrà influire la sosta sulla mente dei giocatori. Il timore a Napoli è quello di un effetto pancia piena che possa togliere appunto fame. In questa ottica, le recenti amichevoli, che non hanno mostrato un gruppo in condizione, possono servire anche da sveglia. La capolista è stata addirittura fischiata nel test con il Lille, quando ha incassato quattro reti. Anche se erano evidenti le difficoltà fisiche, per il lavoro nella preparazione, i mugugni possono servire da sveglia a quei giocatori non ancora sul pezzo. Da una parte ci pensa il pubblico critico, dall’altra ci penserà Spalletti, finora sempre abile nel tenere compatta e concentrata la squadra, nonostante l’evidente stanchezza”.