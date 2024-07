GdS – Napoli, Cheddira e Simeone scalpitano per i primi impegni ufficiali

Il Napoli rischia di iniziare il campionato senza il centravanti titolare. Così scrive La Gazzetta dello Sport, che racconta così il momento di Victor Osimhen: “Come durante l’ultimo test contro l’Egnatia: c’erano tutti al Patini, anche Gaetano seduto nella panchina aggiuntiva in bermuda e scarpe da tennis. Victor non si è visto, è rimasto in hotel. E la cosa non è sfuggita ai tifosi. Ecco, questa situazione inizia a essere difficile da gestire, per tanti motivi. Il problema è che non c’è una data come stella polare. Sabato 10 il Napoli inizia la stagione col primo impegno di Coppa Italia contro il Modena e domenica 18 c’è via al campionato a Verona: oggi nessuno sa chi ci sarà al centro dell’attacco. Potrebbe toccare a Cheddira o Simeone, che si stanno allenando benissimo. O a Raspadori, rientrato da poco”.