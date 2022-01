GdS – Con Insigne al Toronto: sulle fasce ci sarà lo spazio per Lozano ed Elmas

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista dell’addio in estate di Insigne che andrà al Toronto, oltre al mercato, si studiano soluzioni interne che riguardano Lozano ed Elmas. “Schierare contemporaneamente da esterni Lozano ed Elmas – senza dimenticare Politano e Ounas – consente a Spalletti di poter invertire senza grandi problemi i due, e attaccare comunque l’area avversaria in maniera più efficace e penetrante. Entrambi hanno la capacità di venire incontro al portatore di palla per le triangolazioni, ma anche lo spunto per cercare la profondità”, si legge sul quotidiano.