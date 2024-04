GdS – Napoli, con Italiano potrebbero rilanciarsi Raspadori e Lindstrom

Al di là del sogno Conte, il Napoli ha come obiettivo reale Vincenzo Italiano, individuato come erede di Spalletti già la scorsa estate prima della conferma alla Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport è probabile che De Laurentiis ne abbia già parlato con Manna, ma in attesa dei prossimi passi si stanno delineando le strategie per il mercato. Italiano dovrà ripartire da poche certezze. A Italiano verrà chiesto soprattutto “di trovare una collocazione tattica che permetta a Giacomo Raspadori di tornare il gioiello che era al Sassuolo: il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo. Italiano ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e in quest’ultimo sistema Raspadori ritroverebbe la sua collocazione tattica preferita. Stesso discorso si potrebbe fare per Lindstrom”.