GdS – Napoli, contro il Leicester Spalletti può decidere per Mario Rui mediano

La Gazzetta dello Sport scrive di una probabile soluzione del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in vista della sfida di Europa League contro il Leicester: “Una delle soluzioni che potremo vedere – in avvio o in corsa è quella di Mario Rui mediano. In alcune gare – a Mosca contro lo Spartak – quel ruolo lo ha anche ricoperto. Il portoghese ha piede e precisione di lancio e giocare da interno lasciando la sua abituale fascia non gli crea disagio. Spalletti ha ancora due allenamenti per decidere, ma di mediano puro è rimasto solo Demme, tra l’altro reduce dal covid che lo ha debilitato. L’arretramento di Zielinski è un’altra soluzione possibile, ma il polacco deve anche riposare un minimo”.