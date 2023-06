GdS – Napoli, De Laurentiis è viciuno a chiudere per Galtier: le cifre

Secondo La Gazzetta dello Sport, Christophe Galtier, allenatore del PSG, sarebbe vicino al Napoli: “La condizione primaria è che l’allenatore si sganci dal club campione di Francia. E questo dovrebbe avvenire a breve perché il regolamento della Ligue 1 non consente a un club di tesserare più di un tecnico, dunque per ingaggiare la nuova guida (Julian Nagelsmann appare favorito) dovrà prima risolvere il contratto in essere con Galtier. Ci sarebbe un accordo vicino per la risoluzione, che prevede 6 milioni di indennizzo per il marsigliese che ha provveduto a informare De Laurentiis. Il marsigliese ha chiesto 5 milioni di euro netti, l’accordo si può chiudere su cifre più basse, così che – considerando in tutti questi casi, Sousa compreso, la possibilità di usufruire degli sconti fiscali del “decreto crescita”. De Laurentiis riuscirebbe a rientrare nel tetto prefissato per ogni suo tesserato che non deve superare i 7 milioni lordi di spesa”.