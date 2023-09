Il percorso del Napoli in Champions appare meno complicato di quello del Milan. Già, perché le due squadre si giocheranno il secondo posto per il Mondiale del Club 2025 (il primo è dell’Inter), un obiettivo importantissimo per il tesoro economico che rappresenta per un club. E il presidente azzurro, che tiene all’Europa più di ogni altra cosa, comincia a sognare una squadra sempre più protagonista in Europa e nel mondo. Garcia sta lavorando in questo senso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.