GdS – Napoli, Giuntoli lascia la pista Emerson Palmieri e punta su Mandava

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che Giuntoli abbia deciso di lasciar perdere Emerson Palmieri e di puntare tutto su Reinildo Mandava, l’esterno mancino del Lilla. Il ds conta molto sul fatto che il giocatore abbia il contratto in scadenza a giugno prossimo e che, al momento, non ci siano le condizioni per rinnovarlo. Il giocatore si è già detto propenso ad accettare l’offerta del Napoli, ma resta da convincere il club francese che valuta il suo cartellino 7-8 milioni. Una cifra che De Laurentiis ritiene eccessiva per un giocatore in scadenza: toccherà a Giuntoli convincere il Lilla.