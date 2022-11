GdS – Napoli, Giuntoli segue Esteves e Siquet per il ruolo di terzino destro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino due calciatori per il ruolo di terzino destro: “Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del settore scouting coordinato da Maurizio Micheli, è concentrato su profili di ruolo più giovani, seguiti nella crescita per capire se hanno le potenzialità di stare nell’attuale rosa del Napoli. Il Napoli vuole rinforzare il ruolo di terzino destro e fra gli osservati, c’è il portoghese dello Sporting Goncalo do Lago Pontes Esteves. Si tratta di un 2004 destro, ma anche con un sinistro delicato, molto tecnico e che deve magari rafforzarsi fisicamente ma si tratta di un diciottenne molto interessante, attualmente in prestito all’Estoril Praia. Così come sotto la lente di ingrandimento c’è il belga Hugo Siquet, un classe 2002, più dotato fisicamente, che attualmente gioca in Bundesliga al Friburgo. Due nomi valutati per la prossima estate”.