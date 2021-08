GdS – Napoli, Hysaj ne è la prova: la vicenda ammutinamento non è chiusa, ognuno pagherà

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha scritto di Elseid Hysaj e della causa con il Napoli per l’ammutinamento di due anni fa, dopo Napoli-Salisburgo: “Quell’ammutinamento del 5 novembre 2019 il Napoli non riesce ad archiviarlo. Le procedure per le multe, rimaste silenti per un anno e mezzo, ora hanno subito un’accelerazione per l’arbitrato che riguarda Elseid Hysaj, oggi alla Lazio. Riattivando la pratica De Laurentiis lancia un messaggio chiaro a Lorenzo Insigne e compagni: quella vicenda non è chiusa e ognuno dovrà pagare per le proprie responsabilità. Già, ma fino a quando durerà?“.