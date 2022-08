La Gazzetta dello Sport dedica spazio all’intreccio di mercato tra Napoli e Paris Saint Germain con protagonisti Fabina Ruiz e Keylor Navas: “La vicenda Keylor Navas, che da tempo ha messo in connessione Psg e Napoli potrebbe infatti entrare nell’affare Ruiz con De Laurentiis che in pratica chiede ai francesi di valutare qualche milioncino in più il cartellino dello spagnolo per poi con quel “surplus” pagare l’ingaggio di Navas, che arriverebbe in azzurro in prestito (magari biennale)”.