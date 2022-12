GdS – Napoli, Iaccarino come vice Lobotka

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Gennaro Iaccarino del Napoli. Il quotidiano sostiene che il Napoli ha già in casa il vice Lobotka e di come l’azzurro disse no a Juventus, Milan e Inter. Luciano Spalletti ha voluto in ritiro ad Antalya il talento che in passato stregò anche Bruno Conti. Il Napoli lo portò nel suo settore giovanile prendendolo dalla Victoria Marra di Scafati grazie a Gianluca Grava e battendo la concorrenza di Juve, Milan, Inter e Fiorentina. superando anche gli ostacoli budget. Il suo amore per il Napoli lo portò a dire no anche alla Roma di Bruno Conti. Viene paragonato a Lobotka, anche se gli inserimenti ricordano molto Piotr Zielinski.