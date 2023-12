GdS – Napoli, il rientro di Mario Rui è sempre più vicino: le ultime

E’ vicino il ritorno in campo di Mario Rui. La Gazzetta dello Sport scrive che: “Il Napoli si è ritrovato ieri pomeriggio al centro sportivo per sostenere la seduta di allenamento programmata, nonostante le condizioni climatiche particolarmente avverse. I titolari della gara con i nerazzurri hanno eseguito un lavoro di recupero, mentre gli altri componenti della rosa sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Olivera prosegue con le terapie per recuperare dall’infortunio, mentre il rientro si conferma più vicino per Mario Rui che ha svolto, come Zanoli, una sessione personalizzata in campo. Segnali incoraggianti anche da Zielinski, che all’Allianz Stadium si prepara a riprendere il posto da titolare nel centrocampo di Walter Mazzarri, dopo la panchina della scorsa domenica”.