GdS – Napoli in vendita? Il fondo Sixth Street è interessato: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di fondi d’investimento statunitensi interessati al Napoli. Il club sarebbe finito nel mirino di Sixth Street, il cui asset è di circa 60 miliardi di dollari. Oltre a questo, De Laurentiis avrebbe aperto valutazioni con Elysian Park per lavorare su grandi progetti oltre al marketing sportivo:

“Il patron azzurro ha aperto valutazioni con Elysian Park, società con sede a Los Angeles, New York e Londra, che lavora ad ampio raggio sul marketing sportivo e grandi progetti. L’obiettivo è quello di valorizzare il marchio del Napoli del mondo, “inseguendo” i milioni di tifosi sparsi per il globo (per il presidente sarebbero addirittura 40). Parallelamente però si muovono altre cose intorno al club azzurro, che a breve potrebbe ricevere richieste di acquisto da parte di altre entità interessate a rilevare la società. Fra i fondi, il colosso Sixth Street (californiano) sarebbe pronto a valutare seriamente l’acquisto del Napoli, attraverso uno dei suoi fondi (un asset complessivo da oltre 60 miliardi di dollari), per puntare anche alla costruzione di un nuovo stadio. Recentemente Sixth Street ha messo l’Italia nel mirino e a inizio anno ha acquistato proprietà immobiliari alberghiere in Costa Smeralda. E la politica dell’asset prevede altre forme d’investimento nel nostro Paese”.