GdS – Napoli, intensificati i contatti per l’esterno del Groningen Gabriel Gudmundsson

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe trasformare l’interesse per Gabriel Gudmundsson, esterno mancino del Groningen, in qualcosa di più. Il giocatore piace e gli azzurri sarebbero pronti ad una forte accelerata per chiudere la trattativa. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli lo sta seguendo da diversi mesi, di lui abbiamo già parlato all’inizio della primavera, quando Giuntoli aveva avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e con il club olandese. Negli ultimi giorni, il ds napoletano ha intensificato nuovamente la discussione, preoccupato forse dal fatto che anche il Milan pare interessato a questo ragazzo che ha diversi ammiratori in Europa. Piace, per esempio, al Lipsia e al Borussia Dortmund, mentre in Premier League è seguito dal Manchester City. Insomma, proprio il gran movimento che si sta creando intorno a Gudmundsson potrebbe spingere il Napoli all’affondo finale. Il suo cartellino costa meno di 5 milioni di euro. E l’affare potrebbe essere dietro l’angolo”.