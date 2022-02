GdS – Napoli-Inter, formazione nerazzurra quasi fatta: pochi dubbi per Inzaghi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a proposito dell’Inter in vista del prossimo match contro il Napoli, Inzaghi in settimana farà tutte le valutazioni del caso ma, dopo il turnover light in Coppa, la formazione anti Napoli è pressoché fatta per nove undicesimi. I due dubbi riguardano l’attacco e chi completerà la difesa con Skriniar e De Vrij. Squalificato per due turni in campionato nel caos post derby, Bastoni si è pure infortunato alla caviglia destra (esami nelle prossime ore) e va considerato a rischio anche per la Champions. Al suo posto scatta il fattore D: Inzaghi potrà infatti scegliere tra D’Ambrosio (che farebbe traslocare a sinistra Skriniar, come con la Roma), il sostituto naturale Dimarco ma anche Darmian, preziosissimo jolly che gioca a memoria anche nei tre dietro.