GdS – Napoli-Inter, Natan terzino sinistro: Ostigard in difesa

Momento sfortunato per i difensori del Napoli. A causa di una lombalgia, infatti, si è fermato in allenamento anche Alessandro Zanoli, dunque Walter Mazzarri ha solo Di Lorenzo come esterno di ruolo a disposizione, con cinque difensori arruolabili per quattro posizioni in campo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, quindi, è probabile che venga spostato a sinistra il brasiliano Natan, che ha ricoperto già questo ruolo quando giocava nel Bragantino in Sudamerica. In mezzo il posto di Natan dovrebbe prenderlo il norvegese Leo Ostigard. In alternativa c’è l’altro brasiliano, il più esperto Juan Jesus.