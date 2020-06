GdS – Napoli-Inter, retroscena su Mertens e Gattuso: “Mister, vado in campo. Non mi tiro indietro!”

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha svelato un retroscena tra Dries Mertens e Gennaro Gattuso. L’attaccante belga non doveva scendere in campo per un affaticamento, ma ha deciso di stringere i denti:

“Dries avvertiva un po’ di affaticamento muscolare e senza prolungamento, cioè con un contratto in scadenza al 30 giugno -questa è l’attuale fotografia- il centravanti ha rischiato in proprio scendendo in campo. A Rino Gattuso lo ha detto chiaro, a quattr’occhi: “Mister, comunque vado in campo. Non mi tiro indietro”. Del resto proprio il feeling con l’allenatore ha fatto la differenza sulla scelta del futuro. Mertens ha dimostrato tutto il suo attaccamento ai colori e all’ambiente, senza fronzoli. Senza proclami. Solo guardando negli occhi il suo allenatore, colpito da un grave lutto, cui voleva dare una risposta importante in campo, per ricambiare quella fiducia dimostrata“.