GdS – Napoli, Kim con la Samp è uscito per precauzione: con la Juve ci sarà

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Kim Min-Jae, difensore del Napoli: “Nella gara con la Sampdoria Luciano Spalletti ha sostituito Kim per precauzione. Il difensore coreano soffre infatti da tempo di un problema nevralgico al polpaccio, che lo ha limitato anche durante il Mondiale in Qatar. Il centrale sa rendersi conto di come sta il proprio corpo, ulteriore motivo per il quale si sta gestendo in questi giorni e recupererà in tempo per il match chiave con la Juventus, dove ci sarà regolarmente”.