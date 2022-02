GdS – Napoli, Koulibaly potrebbe allenarsi già in giornata

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe giocare contro l’Inter il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly rientrati ieri a Napoli dopo la vittoria col Senegal della Coppa d’Africa: “Già oggi quindi Koulibaly potrebbe allenarsi con i compagni, almeno per una parte della seduta (ci sarà anche Anguissa, pure lui reduce dalla Coppa d’Africa). Domani sicuramente sarà in gruppo per la rifinitura. Perché in tutta questa corsa verso sabato c’è una certezza di fondo: quella di voler vedere assolutamente Koulibaly in campo dal primo minuto”, si legge sul quotidiano.