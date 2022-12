GdS, Napoli: “Kvara, Lobotka e Osimhen i pericoli di Inzaghi”

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i pericoli principali per l’Inter nella sfida del 4 gennaio con il Napoli: Kvaratskhelia, Lobotka e Osimhen. Ecco un estratto:

Kvaratskhelia:

“Il pericolo numero uno è il georgiano che partirà dalla fascia sinistra, dopo aver superato la lombalgia che gli aveva fatto perdere le ultime tre gare di campionato prima dello stop per Qatar 2022. Kvara non può essere limitato con un solo uomo ovvero con Dumfries, che peraltro ha caratteristiche assai offensive [..] Ecco perché l’ex Psv verrà aiutato da Skriniar che, tra i tre dietro, sarà quello che si allargherà su Kvara”.

Lobotka:

“..Lo slovacco non può essere lasciato libero di giocare, almeno dalla propria trequarti in poi. Inzaghi sa bene che la formazione azzurra è quella che ha avuto il maggior possesso a partita nelle prime 15 giornate di Serie A e l’unico modo per contrastarla, è mettere pressione a Lobotka. Con chi? Probabilmente alzando in pressione la mezzala Mkhitaryan, ma fondamentale sarà pure il lavoro delle due punte, chiamate a schermare i passaggi in fase di costruzione dal basso [..] Se lui fatica a mettersi in moto, il Napoli è (forse) più facile da limitare”.

Osimhen:

“Per lui è pronto Francesco Acerbi, che in queste settimane senza campionato ha avuto modo di studiarlo con attenzione [..] Il compito dell’ex laziale sarà complicato soprattutto sui cross che arrivano dai lati, ma attenzione pure a non concedergli la profondità”.