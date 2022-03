GdS – Napoli, Kvaratskhelia e Januzaj sulla lista per sostituire Lorenzo Insigne

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del Napoli che è a caccia di un sostituto di Insigne per la prossima stagione ed è interessato a Kvaratskhelia e a Januzaj: “A giugno Kvaratskhelia farà ritorno al Rubin per poi essere ceduto. Pochissime le probabilità che possa trasferirsi definitivamente in Georgia, considerando le attenzioni ricevute da diverse società importanti. Per questo il tempismo nella trattativa sarà fondamentale. I russi hanno già fissato il prezzo, serviranno 15 milioni di euro per l’ala classe 2001. Un prezzo accessibile, che potrebbe cambiare la strategia di mercato del Napoli. Perché fino a poche settimane fa, il vuoto lasciato da Insigne sembrava pronto a essere riempito da Adnan Januzaj. Il belga è in scadenza di contratto e non rinnoverà con la Real Sociedad, quindi non ci sarebbero costi di cartellino da sostenere. D’altro canto, però, ha già compiuto 27 anni e la differenza d’età potrebbe convincere De Laurentiis a impiegare una parte del budget per la prossima campagna acquisti su Kvaratskhelia, che percepirebbe con ogni probabilità anche un ingaggio inferiore”.