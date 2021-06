GdS – Napoli, la priorità è l’inaggio di un terzino sinistro prima del ritiro di Dimaro

Il Napoli valuta diversi profili da ingaggiare prima del ritiro di Dimaro, in modo tale da dare a Spalletti una rosa completa con la quale lavorare. La Gazzetta dello Sport riporta come la priorità sia un esterno sinistro di difesa: “Ed è in questa direzione che si sta muovendo, Cristiano Giuntoli. Il mercato è tenuto sotto controllo, il ds sta valutando alcuni profili che potrebbero fare al caso del Napoli. L’intenzione è quella di garantire a Luciano Spalletti un esterno basso mancino per l’inizio del ritiro, che si svolgerà a Dimaro, a partire dal 15 luglio. Dunque, c’è poco più di un mese per concludere l’operazione”.