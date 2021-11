GdS – Napoli-Lazio, Lobotka dal primo minuto: ecco le probabili formazioni

Diego Demme, dopo il tampone negativo al Covid, è tornato a disposizione di Spalletti ma con soli tre allenamenti in gruppo non dovrebbe essere titolare contro la Lazio. Al Maradona dovrebbe infatti avere un’altra chance dal primo minuto Stanislav Lobotka in mediana. In attacco invece spazio a Mertens, preferito a Petagna. Nella Lazio il tridente sarà formato da Immobile, Pedro e Felipe Anderson, titolari anche i due ex azzurri Reina e Hysaj. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.