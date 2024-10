GdS – Napoli-Lecce verso il sold out, previsti al Maradona 50mila spettatori

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è previsto l’ennesimo sold out allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida del Napoli contro il Lecce, in programma sabato 26 ottobre: “Continua la vendita dei biglietti per le partite del Napoli e in vista di Napoli-Lecce, in calendario sabato 26 ottobre (in un “insolito” ore 15): prevendita per gli abbonati avviata una decina di giorni fa mentre dal 14 i botteghini virtuali sono stati aperti a tutti. Le previsioni sono state confermate, si viaggia verso gli ormai abituali cinquantamila – un classico per il Maradona – che confermano praticamente la tendenza di questa stagione con cui si cerca di soffocare le amarezze del recentissimo passato, per rivivere la felicità del 2023″.