GdS – Napoli, Mario Rui può essere impiegato in un nuovo ruolo

La Gazzetta dello Sport evidenzia alcune delle alternative tattiche che si possono adottare in casa Napoli: “Al tempo stesso però la squadra ha mostrato capacità di poter stare in campo con diversi sistemi. Il 4-3-3 potrebbe semplificare a volte le cose, così come il 3-4-2-1 può diventare un’alternativa in corsa per aggirare difese chiuse. E con la penuria di mediani e il progressivo recupero di Ghoulam ecco che potremmo ritrovarci in mezzo Mario Rui, per sganciare più avanti Fabian, che al momento però non si sa quando recupererà”.